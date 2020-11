Bachelet: Lage in Mosambiks Unruheprovinz "verzweifelt"

Tausende Menschen sind in Konfliktgebieten eingeschlossen und haben "kaum Mittel zum Überleben"

Angesichts der Gewalt durch Rebellen und Sicherheitskräften im Norden Mosambiks hat die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, von einer "verzweifelten" Lage der Bewohner gesprochen. Angriffe bewaffneter Gruppen in der Nordprovinz Cabo Delgado sowie Kämpfe mit Sicherheitskräften hätten in den vergangenen Wochen zugenommen, teilte Bachelet am Freitag mit.

Tausende Menschen seien in Konfliktgebieten eingeschlossen und hätten "kaum Mittel zum Überleben". Zudem seien allein in den vergangenen vier Wochen rund 14.000 Menschen vor der Gewalt geflohen. "Die Lage ist verzweifelt", sagte Bachelet. Sie rief alle Beteiligten dazu auf, Zivilisten in dem Konflikt zu schützen.

Auch das UN-Flüchtlingshilfswerk zeigte sich sehr besorgt über die sich verschlechternde Lage in Cabo Delgado. Es gebe entsetzliche Berichte von "extremer Brutalität" gegen Zivilisten durch bewaffnete Gruppen im Bezirk Muidumbe, sagte der UNHCR-Sprecher Babar Baloch. Zudem würden Schulen, Kliniken, Häuser und Infrastruktur teilweise gezielt zerstört. Auch der Landesdirektor der Organisation Care in Mosambik, Marc Nosbach, warnte: "Die Lage ist dramatisch."

In der erdgasreichen Provinz Cabo Delgado im Norden Mosambiks führen islamistische Rebellen seit rund drei Jahren brutale Angriffe durch. Jüngst etwa enthaupteten mutmaßliche Islamisten laut Polizei mehr als 50 Menschen. Die Rebellion hat Experten zufolge ihre Wurzeln in den Missständen und Klagen der Bewohner der armen Region, sie wird aber zunehmend von einer islamistischen Gruppierung mit Verbindungen zur Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) dominiert. Im Kampf gegen die Aufständischen gehen auch Sicherheitskräfte zum Teil brutal vor. Dies und die Vernachlässigung der Provinz durch die Regierung befeuern Experten zufolge die Rebellion. Dem UN-Menschenrechtsbüro zufolge hat die Gewalt mehr als 350.000 Menschen in die Flucht getrieben.