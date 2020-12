Österreichs Badminton-Team ist mit einem überraschenden 3:2-Sieg gegen Tschechien in das EM-Qualifikationsturnier (Mixed) in Linz gestartet. Das Team von Cheftrainer Kent Madsen setzte sich gegen die höher eingestuften Tschechen nach 4:30 Stunden durch. Am Freitag treffen die Österreicher ab 18.00 Uhr im Olympiazentrum Oberösterreich in der für den Gruppensieg vorentscheidenden Partie auf die Niederlande, die mit einem 4:1 über Slowakei gestartet ist.