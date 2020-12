Badminton: ÖBV-Team feierte in EM-Quali gegen Slowakei zweiten Sieg

Mit zwei Siegen und einer Niederlage hat das österreichische Badminton-Team das EM-Qualifikationsturnier in Linz abgeschlossen. Dank des 3:2 am Samstag gegen die Slowakei gab es für die ÖBV-Auswahl den zweiten Platz. Das 1:4 gegen Favorit Niederlande hatte am Vorabend den Aufstieg in die Endrunde verhindert.

Der Erfolg über die Slowakei gelang trotz der Einzel-Niederlagen von Wolfgang Gnedt und Katrin Neudolt. Dominik Stipsits/Philip Birker holten den dritten Punkt und blieben damit im Turnier ungeschlagen.