Bär beißt Mann in Russland ins Bein - Retter helfen auch Jungbären

Weiterer Raubtier-Zwischenfall am Wochenende in Deutschland: Löwe verletzte im Zoo Osnabrück Tierpflegerin

Ein Bär hat im Osten Russlands einen Spaziergänger angegriffen und ins Bein gebissen. Der Mann flüchtete vor dem Bären auf einen Hochstand. Dabei sei er gebissen worden, meldeten russische Behörden am Montag. Seine Retter lotste der Mann aus der Hafenstadt Nachodka über sein Handy in den abgelegenen Wald. Die Retter fanden dort nicht nur den Verletzten, sondern auch einen ein Monate alten Braunbären. Das Jungtier wurde vor dem Erfrieren gerettet.

Der kleine Bär soll später wieder ausgewildert werden. Die Experten waren sich nicht sicher, ob das Muttertier wieder zu dem Betonschacht zurückkehrt, der der Bärenfamilie als Höhle diente.

Zu einem weiteren Raubtier-Zwischenfall war es am Wochenende in Deutschland gekommen: Im Zoo Osnabrück wurde eine Tierpflegerin von einem Löwen angegriffen und verletzt. Die 25-Jährige kam laut Polizei als Vorsichtsmaßnahme am Sonntag in ein Krankenhaus. Sie schwebe nicht in Lebensgefahr und die Verletzungen seien nicht gravierend. Die Frau wurde angegriffen, während sie im Löwengehege arbeitete. Die Polizei sprach von einem tragischen Betriebsunfall - Fremdverschulden sei auszuschließen und ermittelt werde nicht.