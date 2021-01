BaFin fordert Banken weiterhin zu Dividendenverzicht auf

Deutsche Finanzaufsicht: "Zurückhaltung angebracht"

Die deutsche Finanzaufsicht BaFin verlangt von den Banken auch in diesem Jahr einen Dividendenverzicht. "Bei der Auszahlung von Dividenden ist weiterhin Zurückhaltung angebracht", sagte der für die Bankenaufsicht zuständige Exekutivdirektor Raimund Röseler dem Magazin "WirtschaftsWoche". Ein entsprechendes Verbot war vor kurzem von der Europäischen Zentralbank (EZB) gelockert worden.

Wegen der Coronapandemie erwartet die BaFin bei vielen Banken erhebliche Probleme. "Wir rechnen vor allem nach dem Ende der staatlichen Hilfen mit mehr Kreditausfällen bei den Banken", sagte Röseler dem Magazin. Betroffen seien vor allem Institute, die schon vor Corona unter Ertragsschwäche gelitten hätten. Eine generelle Bankenkrise sei aber nicht in Sicht.

Nach Einschätzung von EZB-Chefbankenaufseher Andrea Enria werden Banken im Euroraum bis Ende September 2021 etwa zehn bis zwölf Mrd. Euro an Dividenden an ihre Aktionäre ausgeben. Das sei etwa ein Drittel der Summe, die europäische Geldhäuser sonst in einem normalen Jahr auszahlten.