Bafin-Leute in Wirecard-Deals - FMA: Verbote für Geheimnisträger

Compliance Officer darf jederzeit in Depots der Beschäftigten schauen

Beschäftigte der deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) haben noch lange nach offiziellen Meldungen zum Milliardenbetrug bei Wirecard private Geschäfte mit Bezug zu dem Unternehmen abgeschlossen, bestätigte das deutsche Finanzministerium. Mitarbeiter meldeten in einer internen Sonderauswertung laut "Rheinischer Post" für Juni 106 private Finanzgeschäfte mit Bezug zur Wirecard AG, für Juli eines und für August vier. Am 25. Juni ging Wirecard pleite.

Von Jänner bis September 2020 seien es in Summe 270 Geschäfte gewesen, die bisher bei der internen BaFin-Untersuchung von den Betroffenen angezeigt wurden. Die Behörde wies nun nach Angaben des deutschen Finanzministeriums laut einer parlamentarischen Anfragebeantwortung drei Beschäftigte auf ihre Pflicht hin, die Geschäfte unverzüglich zu melden, weil "der Zeitpunkt der Anzeige zeitlich erheblich entfernt vom Durchführungszeitpunkt des Geschäftes lag". Aussagen zu dienstrechtlichen Konsequenzen gab es nicht.

Im Raum steht der Verdacht, dass Mitarbeiter der deutschen Finanzaufsicht einen möglichen Informationsvorsprung zum privaten Vorteil genutzt haben könnten.

Für Mitarbeiter von Aufsichtsorganen gibt es strenge Verhaltensregeln. In Österreich gilt etwa bei der Finanzmarktaufsicht (FMA) für alle Mitarbeiter die Vorgabe, dass sie mit Papieren, über die sie vertrauliche Informationen haben, nicht handeln dürfen. Zur Überprüfung kann ein Compliance Officer in die Wertpapierdepots einschauen. Den Compliance-Verantwortlichen mussten zuvor alle Depots bekannt gegeben worden sein, über eine Art Blanko-Vollmacht dürfen sie jederzeit in die Kontounterlagen. Die Nationalbank hat ebenfalls seit ein paar Jahren eine Compliance-Ordnung.

Nach FMA-Informationen hat es in der heimischen Aufsicht bisher keine Vorfälle wie jetzt in Deutschland gegeben, hieß es aus der Behörde heute auf APA-Anfrage.

Nach dem aus Österreich stammenden früheren Wirecard-Vorstand Jan Marsalek, dem maßgebliche Verwicklung in den spektakulären Milliardenbetrug bei dem Zahlungsdienstleistungskonzern vorgeworfen wird, wird weltweit gefahndet. Der ehemalige Chef des kollabierten Konzerns, der Österreicher Markus Braun, wurde im Sommer in deutsche U-Haft genommen und soll demnächst in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss in Berlin aussagen.