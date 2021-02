Bagger überschlug sich in Tirol - 66-Jähriger schwer verletzt

Mann sprang aus dem Führerhaus, wurde aber am linken Bein von Rad erfasst

Ein 66-Jähriger ist am Samstag in Kramsach (Bezirk Kufstein) schwer am Bein verletzt worden, als sich der Schreitbagger, den er fuhr auf einem Firmengelände überschlug. Der Mann versuchte den Bagger auf einen größeren Erdhaufen zu bringen, auf halber Höhe rutschte das Arbeitsgerät aber weg. Der 66-Jährige sprang aus dem Führerhaus, um sich in Sicherheit zu bringen. Er wurde jedoch von einem Rad des Baggers erfasst und schwer verletzt, informierte die Polizei.

Der Arbeitsunfall ereignete sich kurz nach 13.00 Uhr im Ortsteil Voldöpp. Nach der Erstversorgung wurde der 66-Jährige mit der Rettung ins Krankenhaus nach Kufstein gebracht.