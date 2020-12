Bahnunternehmen fordern mehr Schienenverkehr in Europa

Zur Umsetzung des "Green Deal" mehr europäische Bahninvestitionen, Chancengleichheit für die Bahn

Die heimischen Bahnunternehmen wollen bei der Umsetzung des "European Green Deal" den Schienenverkehr ausbauen. Dazu fordern sie von der EU-Kommission mehr Infrastrukturinvestitionen, mehr Mittel für den Öffentlichen Personenverkehr, Anreize zum Ausbau multimodaler Verkehrsangebote im Güterverkehr sowie gleiche Chancen für die Schiene im Wettbewerb mit dem Straßenverkehr.

Der WKÖ-Fachverband der Schienenbahnen hat mit Unterstützung des Verbandes der öffentlichen Wirtschaft und Gemeinwirtschaft Österreichs ein entsprechendes Forderungspapier an die EU-Kommission erstellt. Thomas Scheiber, Obmann des Fachverbandes Schienenbahnen in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), überreichte es vor rund einer Woche gemeinsam mit Monika Unterholzner, Geschäftsführerin der Wiener Lokalbahnen, an EU-Parlamentarierin Barbara Thaler, Mitglied im Verkehrsausschuss des EU-Parlaments.

Für mehr Verkehr auf der Schiene müsse man "Grenzen überwinden", und zwar technische, regulatorische und operative, betonte Scheiber am Dienstag in einer Aussendung. "Schienenverkehr muss in Europa grenzüberschreitend gedacht, geplant und durchgeführt werden, nur so kann er sein volles Potenzial ausschöpfen." Für die Überwindung der bestehenden Hürden werde sie sich vor dem Hintergrund des 2021 bevorstehenden "Europäischen Jahres der Schiene" einsetzen", so Thaler bei der Übernahme des Forderungskataloges.

"Zur Erreichung der Klimaziele braucht die EU mehr Bahn - vor allem im Transportsektor. Und die Schiene braucht mehr Europa, um schneller, digitaler und effizienter zu werden. Wir brauchen - so wie im Flugsektor - endlich die Single European Rail Area. Um dies erreichen zu können, benötigen wir faire Wettbewerbsbedingungen und Kostenwahrheit zwischen Schiene und Straße", betonte ÖBB-Chef Andreas Matthä. "Auch wenn uns jetzt die Auswirkungen der Corona-Pandemie noch in Atem halten. Dafür wird es bald eine Impfung geben. Gegen den Klimawandel nicht!"

Der Verkehrssektor sorgt in der Europäischen Union für etwa ein Viertel der Treibhausgasemissionen und zählt somit zu den größten Verursachern klimaschädlicher Emissionen. Der gesamte öffentliche Personenverkehr mit Bus, Straßenbahn, U-Bahn sowie der gesamte restliche Schienenpersonen- und Schienengüterverkehr hat einen Anteil von weniger als 5 Prozent am Energiebedarf des gesamten Verkehrssektors. Den Rest des Energieverbrauchs im Verkehrssektor nehmen Pkw- und Straßengüterverkehr in Anspruch.

Neben den ökologischen Vorteilen biete die Verlagerung hin zur Schiene auch finanzielle Vorteile: Der Straßenverkehr verursache durch seine von der Allgemeinheit getragenen externen Kosten wie Straßenabnutzung, Stau, Unfallkosten, Energieverbrauch etc. sechsmal so hohe Kosten wie der Bahnverkehr.