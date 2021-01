Balten wie Österreich für schnelle Verteilung von AstraZeneca-Vakzin

Estland, Lettland und Litauen fordern sogar Auslieferung noch vor offizieller Zulassung

Estland, Lettland und Litauen haben ähnliche Forderungen wie Österreich und andere EU-Länder nach einer schnellen Verteilung des Corona-Impfstoffs des Herstellers AstraZeneca in der EU erhoben. Die Ministerpräsidenten der drei Balten-Staaten appellierten am Freitag an die EU-Institutionen, die Auslieferung des Vakzins sogar noch vor dessen offizieller Zulassung unverzüglich zu genehmigen und sicherzustellen.

"Genauigkeit der Verfahren ist wichtig. Geschwindigkeit aber auch. Die Verzögerungen kosten Leben", schrieben Jüri Ratas (Estland), Krisjanis Karins (Lettland) und Ingrida Simonyte (Litauen) wortgleich auf Twitter. Zuvor hatte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) gemeinsam mit seinen Amtskollegen aus Tschechien (Andrej Babis), Dänemark (Mette Frederiksen) und Griechenland (Kyriakos Mitsotakis) in einem Brief an EU-Ratspräsident Charles Michel ein "effizientes Zulassungsverfahren" gefordert. Die Zulassung des Impfstoffs von AstraZeneca wird Ende Jänner erwartet. Der schwedisch-britische Pharmakonzern entwickelte das Vakzin gemeinsam mit der britischen Universität Oxford.

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie hat die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat bisher zwei Impfstoffe für den Gebrauch in der EU zugelassen: Die Präparate von Biontech/Pfizer und Moderna. Eine Entscheidung von EMA über den Impfstoff von AstraZeneca, der deutlich billiger als die anderen beiden Präparate sein soll, wird in einer Woche erwartet. Unterdessen wurde allerdings am Freitag bekannt, dass der Lieferumfang von AstraZeneca zu Beginn geringer ausfallen wird als geplant.