Bange Blicke nach Georgia

Selten sorgten US-Senatswahlen für so viel Aufsehen (Von Lena Klimkeit/dpa)

Am Tag, an dem die Menschen in Georgia über die Zukunft der USA abstimmten, trug Verdaillia Turner blau: Maske, Ohrringe, Lidstrich. Blau ist die Farbe der US-Demokraten. Die 65-Jährige wählte ihr Outfit für den letzten Wahlkampfauftritt des demokratischen Kandidaten Raphael Warnock am Rand einer Schnellstraße in Georgias Hauptstadt Atlanta nicht zufällig.

Turner will Stabilität für ihr Land, und sie wünscht sich Politiker mit Visionen und Mut statt mit ausgeprägter Liebe zum Rampenlicht. Aus ihrer Sicht gelingt das nur, wenn bei den Stichwahlen am Dienstag um zwei Sitze im US-Senat genügend Wähler für die Demokraten gestimmt haben. Republikanische Wähler hoffen, dass Rot überwiegt.

SCHICKSALSWAHLEN FÜR BEIDE PARTEIEN

Mittlerweile sind die Wahllokale geschlossen, Georgia zählt. Keiner weiß genau, wie lange. Es zeichnet sich ein äußerst knappes Rennen bei beiden Stichwahlen ab. Nach den Wahlen am 3. November hatte es eine Woche gedauert, bis feststand, dass Joe Biden in dem südlichen Bundesstaat gegen Amtsinhaber Donald Trump gewonnen hat. Nach zwei Neuauszählungen auf Betreiben des Trump-Lagers lag Biden mit nur 11 779 Stimmen vorne - bei rund 7,2 Millionen registrierten Wählern. Seit 1992 war es keinem demokratischen Präsidentschaftskandidaten mehr gelungen, sich in Georgia durchzusetzen.

Zeitgleich mit dem Präsidenten wurden im November auch die Abgeordneten des Repräsentantenhauses und rund ein Drittel der Senatoren neu gewählt. In Georgia war das Rennen um die zwei Senatssitze des Bundesstaats so eng, dass das turbulente Wahljahr 2020 in die Verlängerung gehen musste.

Demokraten und Republikaner erklärten die Abstimmungen am Dienstag gleichermaßen zu Schicksalswahlen - und beide Lager blicken gebannt nach Georgia. Die Demokraten wollen nach der Amtseinführung Bidens am 20. Jänner eine 180-Grad-Wende vom Trump-Kurs einleiten - um die gänzlich zu vollziehen, brauchen sie eine Mehrheit im Senat, den bisher die Republikaner dominieren. Dafür müssen beide Demokraten die Stichwahlen gewinnen.

Den Republikanern genügt ein einziger Sieg, um ihre knappe Mehrheit von dann 51 zu 49 Stimmen zu halten - und die aus ihrer Sicht "radikalen" Veränderungen zu verhindern. Wählerinnen wie Victoria Perez fürchten totale Kontrolle durch die Demokraten. "Es wird nicht mehr ausgeglichen sein. Es wird alles nur noch demokratisch, liberal, demokratisch, liberal sein", sagte sie bei einer Wahlkampfveranstaltung der Republikaner.

BIDENS HOFFNUNG AUF DIE ABKEHR VON TRUMP

"Ich brauche ihre Stimmen", sagte der künftige Präsident Biden am Wahltag einem Lokalsender mit Blick auf die demokratischen Kandidaten Warnock und Jon Ossoff. Er sei auf die beiden angewiesen, um höhere Direkthilfen für Bürger in der Corona-Pandemie durchsetzen, um Impfzentren aufbauen, um Covid-19-Impfungen kostenfrei verteilen zu können. Abgesehen von konkreten Vorhaben benötigt Biden die Mehrheit im Senat auch, um etwa Oberste Richter oder bestimmte hohe Regierungsmitglieder ohne größere Hindernisse ernennen zu können.

TRUMPS ANSINNEN

Amtsinhaber Trump machte am Montagabend vor Tausenden Anhängern deutlich, wofür er den Sieg der Republikaner Kelly Loeffler und David Perdue vor allem braucht: für seinen eigenen Machterhalt. "Kelly kämpft für mich, David kämpft für mich, das kann ich sagen", rief Trump der Menge zu, die gerade "Fight for Trump" ("Kämpfen für Trump") skandiert hatte. Unter seinen Unterstützern im mehr als 100 Kilometer nördlich von Georgias Hauptstadt gelegenen Dalton waren nicht nur potenzielle Wähler aus Georgia. An den Auto-Kennzeichen war abzulesen, dass viele Trump-Fans aus anderen Bundesstaaten angereist waren, um ihren Präsidenten noch einmal zu sehen.

STÖRAKTIONEN IN WASHINGTON

Am (heutigen) Mittwoch will Trump erneut vor Anhängern sprechen, die wie er selbst gegen das Wahlergebnis Sturm laufen - dieses Mal in Washington, ganz in der Nähe des Weißen Hauses. Sein Auftritt ist kurz vor dem Beginn einer Kongresssitzung geplant, bei der Bidens Sieg besiegelt werden soll. Die Zusammenkunft zur Zertifizierung der Ergebnisse aus den Bundesstaaten ist normalerweise eine Formalie. Dieses Mal könnte sie sich in die Länge ziehen.

Mehrere Senatoren und Abgeordnete der Republikaner haben angekündigt, Einspruch gegen die Ergebnisse aus einigen Bundesstaaten einzulegen, was stundenlange Sitzungen und Abstimmungen nach sich ziehen und den USA erneut eine schlaflose Nacht bescheren könnte. Loeffler setzte im Wahlkampf in letzter Minute auf das Versprechen, sich der Störaktion anzuschließen. "Dieser Präsident hat für uns gekämpft, wir kämpfen für ihn", sagte sie bei Trumps Auftritt. "Georgia, wir müssen die Stellung halten!"

KÄMPFEN WIE DER "TEUFEL"

Es gilt als ausgeschlossen, dass Trump Bidens Sieg in letzter Minute noch kippen kann. Auch unter seinen Republikanern im Kongress sind längst nicht alle einverstanden mit den Störern. Mehrheiten dafür, am Mittwoch tatsächlich einzelne Ergebnisse aus den Bundesstaaten zurückzuweisen, sind nicht absehbar - ohnehin wäre der Schritt fragwürdig. Die Bundesstaaten haben ihre Ergebnisse fristgerecht zertifiziert. Selbst der mächtige Mehrheitsführer im Senat, der eigentlich Trump-treue Republikaner Mitch McConnell, hat Bidens Sieg nach langem Zögern anerkannt - und sich gegen die Störaktion gewandt.

Trump hat seine Niederlage immer noch nicht eingeräumt. Die Demokraten würden das Weiße Haus nicht erobern, sagte Trump am Montagabend in Georgia. "Wir werden wie der Teufel kämpfen." Trump stellt sich als Opfer massiven Wahlbetrugs dar, der ihm seiner Darstellung nach den Sieg gekostet hat. Beweise dafür gibt es nicht. Seine Anstrengungen, das Ergebnis zu seinen Gunsten zu drehen, gipfelten in einem Telefonat, in dem Trump Wahlverantwortliche in Georgia dazu aufforderte, genügend Stimmen zu "finden", um ihm dort doch noch den Sieg zu bescheren. Der Demokrat Ossoff sprach von einem "direkten Angriff auf unsere Demokratie".

EIN STAAT FÜR DAS GANZE LAND

Biden sagte am Montag, in seiner jahrzehntelangen Karriere als Berufspolitiker habe es noch nie eine vergleichbare Situation wie nun in Georgia gegeben. Ein einziger Bundesstaat könne den Kurs des gesamten Landes bestimmen. "Nicht nur für die nächsten vier Jahre, sondern für die nächste Generation", fügte er hinzu. Die Unterstützerin der Demokraten, Verdaillia Turner, sagte, in den vergangenen Jahren hätten die Menschen in Georgia die Demokratie bedroht gesehen. Nun gebe es die Möglichkeit, voranzukommen und zu beweisen, wem sie gehöre: dem Volk.