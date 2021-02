Bangladesch hofft trotz Coups in Myanmar auf Rohingya-Rückführung

Hunderttausende Angehörige der Volksgruppe leben unter prekären Verhältnissen im Nachbarland

Nach dem Militärputsch in Myanmar und der Entmachtung der faktischen Regierungschefin Aung San Suu Kyi hofft das Nachbarland Bangladesch, weiter Flüchtlinge der Volksgruppe der Rohingya dorthin zurückbringen zu können. Das machte das Außenministerium in Dhaka am Montag deutlich. Bangladesch hoffe, dass der demokratische Prozess in Myanmar und Frieden und Stabilität erhalten blieben, hieß es.

In Bangladesch leben seit Jahren Hunderttausende Rohingya in überfüllten Camps. Bisher sind mehrere Versuche zur Rückführung der muslimischen Flüchtlinge in ihre mehrheitlich buddhistische Heimat Myanmar gescheitert. Die Flüchtlinge haben unter anderem Sicherheitsbedenken. Viele hatten durch ein 1983 erlassenes Gesetz die Staatsbürgerschaft Myanmars verloren. Hunderttausende Rohingya waren 2017 wegen Militärgewalt von Myanmar nach Bangladesch geflohen. Die Vereinten Nationen bezeichnen die Verfolgung der muslimischen Minderheit als Völkermord.

Das Militär von Myanmar und die Regierung der jetzt entmachteten Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi stehen wegen der Rohingya-Verfolgung international im Kreuzfeuer der Kritik. Das muslimisch geprägte Bangladesch will die Flüchtlinge aber nicht für immer aufnehmen. Wegen Problemen bei den Rückführungsverhandlungen mit Myanmar hat Bangladesch begonnen, Tausende Flüchtlinge auf eine Insel zu bringen, die nach Angaben von Hilfsorganisationen während der Monsunsaison heftigen Stürmen und Überflutungen ausgesetzt ist.