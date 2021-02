Bank Austria: Abschwung der Wirtschaft im 1. Quartal setzt sich fort

Bank Austria: Ab Sommer sind 2 Prozent Wirtschaftswachstum möglich Die Ökonomen der Bank Austria erwarten in den kommenden Monaten eine weitere Verbesserung des Konjunkturklimas in Österreich. "Dank der Entspannung rund um die Eurokrise in den letzten Wochen könnte es ab Sommer für Österreich wieder ein Wirtschaftswachstum im Jahresvergleich von um die 2% geben", so Bank-Austria-Chefökonom Stefan Bruckbauer.