Bank Austria: Im Winter neue leichte Rezession durch zweiten Lockdown

Experten erwarten Lockdown in meisten Ländern Europas bis Frühjahrsbeginn - "Richtige" Erholung erst 2022 - Weiter hohes Virusgeschehen 2021 würde auch Wirtschaft belasten

Der zweite Lockdown beschert Österreich über den Winter eine leichte Rezession, konkret im letzten Quartal dieses Jahres und Anfang 2021. Davon gehen die Konjunkturexperten der Bank Austria aus. Zudem erwarten die Ökonomen, dass der Lockdown in den meisten Ländern Europas bis zum Beginn des Frühjahrs - also bis Ende des ersten Quartals 2021 - andauern wird, nur teils unterbrochen durch gewisse Lockerungen rund um Weihnachten bzw. mit einem geöffneten Einzelhandel.

2021 werde man "noch nicht die richtige Erholung" sehen, sagte Chefökonom Stefan Bruckbauer am Donnerstag in einem Online-Pressegespräch: "Erst 2022 wird uns auf das ökonomische Niveau von 2019 zurückführen." Für heuer rechnet das Institut mit 7,5 Prozent BIP-Rückgang in Österreich, für 2021 mit 3,1 Prozent Plus und erst für 2022 mit einem etwas kräftigeren Anstieg von 5,2 Prozent.

Sollte jedoch die Impfstoff-Hoffnung enttäuscht werden und das Virusgeschehen etwa gleich hoch bleiben und es im zweiten Halbjahr 2021 wieder einen Lockdown geben, müsse man damit rechnen, dass die Wirtschaft noch länger leide. Das würde dann für 2021 nur 1,8 Prozent BIP-Wachstum statt drei Prozent und für 2022 lediglich 1,6 Prozent Zuwachs bedeuten statt mehr als fünf Prozent, so Bruckbauer.

