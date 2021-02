Bank Vontobel gut in das laufende Jahr gestartet

Vontobel machte 2012 deutlich mehr Gewinn Die Schweizer Bank Vontobel hat im vergangenen Jahr deutlich mehr verdient. Der Reingewinn stieg im Vergleich zu 2011 um 15 Prozent auf 130,6 Mio. Franken (106,19 Mio. Euro). Zudem zog die Bank so viel Neugeld wie noch nie an. Per saldo trugen die Kunden 8,6 Mrd. Franken an neuen Geldern zu Vontobel.