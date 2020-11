Banken in der CEE-Region widerstandsfähiger als in früheren Krisen

Trotz der Coronakrise zeigen sich die Banken in Zentral- und Osteuropa (CEE) laut einer Analyse der Raiffeisen Research auch heuer robust. Die Analysten rechnen damit, dass sich das Kreditvolumen bei den Banken in der Region deutlich erhöhen wird. Die Quote der notleidenden Kredite (NPL) blieb dagegen bisher noch moderat. Die Profitabilität dürfte heuer und im kommenden Jahr dennoch leiden.

"Die Bankensektoren in Zentral- und Osteuropa befinden sich in einer soliden Verfassung, um den vor ihnen liegenden Herausforderungen zu begegnen. Wir sehen im Vergleich zu früheren Krisen ein hohes Maß an akkumulierter Widerstandsfähigkeit, die nicht zuletzt auf der angemessenen Risikodisziplin der vergangenen Jahre basiert", so Gunter Deuber, Leiter der Abteilung Volkswirtschaft, Zinsen und Währungen bei Raiffeisen Research.

Die Coronakrise werde die Banken noch rund ein bis zwei Jahre beschäftigen und die Rentabilität belasten. Hinzu kommen gesunkene Zinssätze, die die Ertragslage der Banken drückt. Verglichen mit einem Szenario ohne Coronakrise rechnen die Analysten bei den CEE-Banken insgesamt mit einem Rückgang der Rentabilität um rund 30 bis 50 Prozent in den Jahren 2020 und 2021.

Die Ausgangslage im Vorjahr 2019 sei aber gut gewesen und auch heuer habe sich der Sektor bisher "respektabel" geschlagen. Die NPL-Quote liege nach wie vor nahe der Tiefststände des vergangenen Jahres von 2 bis 5 Prozent und die Eigenkapitalrentabilität bei rund 15 Prozent.

Im kommenden Jahr sowie auch darüber hinaus werde sich laut den Prognosen der Analysten jedoch die Qualität der Vermögenswerte verschlechtern. Dementsprechend rechnen die Raiffeisen-Analysten in diesem Zeitraum auch mit einem Anstieg der NPL-Quote auf 4 bis 8 Prozent in Zentraleuropa und auf 7 bis 10 Prozent in Südosteuropa. Speziell in Südosteuropa würde der Anstieg damit jedoch deutlich weniger dramatisch ausfallen als vor zehn Jahren, schreiben die Analysten in ihrer Studie.