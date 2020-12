Banken sichern sich bei neuer EZB-Geldspritze 50,4 Milliarden Euro

Geldinstitute bekommen eine Prämie, wenn sie sich von der EZB "TLTRO III"-Gelder leihen

Banken aus der Eurozone haben sich bei der jüngsten Kreditspritze der EZB mit insgesamt 50,4 Mrd. Euro eingedeckt. Das teilte die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag in Frankfurt mit. Mit den auf drei Jahre Laufzeit ausgelegten langfristigen Kreditgeschäften, die im Fachjargon "TLTRO III" genannt werden, wollen die Währungshüter erreichen, dass Banken in der Coronakrise über genügend Liquidität verfügen.

Zudem wollen sie sicherstellen, dass der Kreditfluss an die Wirtschaft nicht abebbt und die Finanzierungsbedingungen günstig bleiben. Im Juni hatten sich die Geldhäuser bei diesen Kreditsalven Gelder im Rekordvolumen von 1,31 Billionen Euro gesichert.

Für die Institute sind die Konditionen bei diesen Kreditspritzen sehr günstig. Bei ihnen wird der Einlagesatz angesetzt, der aktuell bei minus 0,5 Prozent liegt. Banken erhalten daher eine Prämie, wenn sie sich von der EZB diese Gelder leihen. Diese kann sogar auf ein Prozent klettern, wenn die Kreditbücher der Institute nicht verringert werden.