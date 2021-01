Bankenrettung in Polen lässt Finanzanleger aufatmen

Teilstaatliche Pekao will angeschlagene Idea Bank übernehmen

Die Rettung des polnischen Geldhauses Idea durch den teilstaatlichen Konkurrenten Pekao hat am Montag für Erleichterung bei Finanzanlegern an der Börse in Warschau gesorgt. Der Bankenindex des Landes legte um gut ein Prozent zu. Die Aktien von Pekao, der zweitgrößten Bank des Landes, und der zur Commerzbank gehörenden mBank kletterten um je 1,2 Prozent. Auch die Titel anderer polnischer Banken legten zu.

Am vergangenen Donnerstag hatte Pekao bekanntgegeben, die ins Straucheln geratene Idea Bank zu übernehmen. Der Staat stellt dafür insgesamt 218 Mio. Zloty (47,81 Mio. Euro) zur Verfügung. Mit der Rettung der Idea Bank war schon seit längerem gerechnet worden. Experten begrüßten die Aktion. Das polnische Finanzsystem habe damit ein Risiko weniger in diesem Jahr, schrieb der Leiter des polnischen Entwicklungsfonds PFR, Pawel Borys, auf Twitter.

Die Idea Bank verlor in den vergangenen Jahren viel Geld. 2019 verringerte das Institut den Verlust auf 37,3 Mio. Zloty, nach 1,9 Mrd. Zloty im Jahr 2018. Im dritten Quartal 2020 erzielte die Bank wieder einen Gewinn von 5,2 Mio. Zloty.