Bankomat-Diebstahl im Bezirk Krems gescheitert

Gemeindeamt als Tatort

In Gedersdorf im Bezirk Krems ist am Sonntag in den frühen Morgenstunden ein Bankomat-Diebstahl gescheitert. Unbekannte Täter hatten laut Polizeisprecher Walter Schwarzenecker versucht, das Geldausgabegerät aus der Verankerung zu reißen. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat die Ermittlungen übernommen.

Schauplatz des gescheiterten Coups war das Gemeindeamt, wo der Bankomat im Foyer frei steht. Die Täter hatten versucht, das Gerät mit einem Auto herauszureißen, an das sie ein Abschleppseil montiert haben dürften, sagte Schwarzenecker. Die Unbekannten blieben ohne Beute und ergriffen die Flucht.