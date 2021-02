Bankomat-Einbrecher von Wiener Neustadt in London in Haft

Coup vor mehr als 14 Monaten verübt

Nach einem Bankomat-Einbruch im Kinocenter Cineplexx in Wiener Neustadt vor mehr als 14 Monaten haben Ermittler des Landeskriminalamtes Niederösterreich einen Beschuldigten ausgeforscht. Der 33-Jährige sitzt Angaben der Landespolizeidirektion vom Mittwoch zufolge in London in Auslieferungshaft.

Der Coup war am 27. November 2019 in den frühen Morgenstunden verübt worden. Der Bankomat in dem Kinocenter wurde aufgeschnitten und das Bargeld gestohlen.

Die Ermittlungen führten die Kriminalisten auf die Spur eines 33-jährigen rumänischen Staatsbürgers. Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt erließ einen EU-Haftbefehl, worauf der Beschuldigte laut Polizei bei seiner Einreise nach Großbritannien am 3. Juni 2020 in London festgenommen wurde.