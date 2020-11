Neben Standorten in Mödling und Klosterneuburg

Im Fall um geknackte und leer geräumte Schließfächer in Banken ist auch ein Geldinstitut in Wien-Döbling zum Tatort geworden. Entsprechende Berichte von ORF und "Kurier" (Onlineausgabe) wurden von Niederösterreichs Polizeisprecher Johann Baumschlager am Freitagnachmittag bestätigt. Zuvor waren Diebstähle aus Depots in Banken in Mödling und Klosterneuburg (Bezirk Tulln) bekannt geworden.