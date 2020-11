Weitere Einzelheiten für Ende der Woche in Aussicht gestellt

Die Landespolizeidirektion Niederösterreich hat am Dienstag die in Medien kolportierten Details zu den illegalen Leerungen von Bankschließfächern in Niederösterreich und Wien nicht bestätigt. Bei dem in den Berichten zitierten Insider handelte es sich laut Polizeisprecher Johann Baumschlager um einen Betroffenen des Falles. Die Bekanntgabe weiterer Einzelheiten wurde für Ende der Woche in Aussicht gestellt.