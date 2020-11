Bankschließfächer geleert - Tatzeitraum in Wien seit Oktober

Polizei: "Vermutlich mehrere Zugriffe" - Tätergruppierung habe elektronisches Zutrittssystem überbrückt

Im Fall der in Wien-Döbling betroffenen Bank geht die Polizei davon aus, dass die Diebe seit Oktober bis zuletzt in vermutlich mehreren Zugriffen Schließfächer leer räumten. Dazu hätten sie das elektronische System, das den Zugang zu der betreffenden Räumlichkeit in dem Geldinstitut sichert, "überbrückt". Wie genau die Kriminellen dabei vorgingen, sei noch unklar, sagte Polizeisprecher Marco Jammer auf APA-Anfrage.

Mehrere Schließfächer seien betroffen, wie viele werde noch eruiert. "Die Opfer melden sich erst", so der Sprecher. Daher könne auch die Höhe des Schadens noch nicht beziffert werden.

Das Geldinstitut in Döbling sei bis dato die einzige betroffene Bank in Wien. Zuvor waren Diebstähle aus Depots in Banken in Mödling und Klosterneuburg (Bezirk Tulln) bekannt geworden. Um welche Bank es sich in der Bundeshauptstadt konkret handelt, will die Landespolizeidirektion nicht bekannt geben.