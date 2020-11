Bankschließfächer geleert - Zeugenaufruf an Mann mit Hunden erneuert

Gesuchter hat sich entgegen ersten Annahmen noch nicht gemeldet

Im Fall der illegalen Leerungen von Bankschließfächern hat Niederösterreichs Exekutive am Sonntagabend den Zeugenaufruf an jenen Mann erneuert, der sich am Abend des 13. Oktober mit zwei Hunden im Nahbereich des angegriffenen Geldinstituts in Mödling aufgehalten hatte. Nach Angaben von Polizeisprecher Johann Baumschlager habe sich zwar bereits jemand gemeldet, der mit Vierbeinern dort unterwegs gewesen war. Dieser Mann sei allerdings nicht der Gesuchte.

Auf Videoaufnahmen des Bankstandortes in der niederösterreichischen Bezirkshauptstadt ist zu erkennen, dass die beiden Täter von der Hauptstraße links in die Freihofgasse flüchteten, die in die Franz-Keim-Gasse mündet. Wenige Minuten zuvor soll dort der angesprochene Mann spaziert sein. Wie auch sämtliche anderen Zeugen wurde diese Person ersucht, sich beim Landeskriminalamt Niederösterreich (Tel.: 059133 30 3048) zu melden.