Bankschließfächer geleert - Zeugenaufruf gestartet

Angriffe auf Geldinstitute ereigneten sich am 13. November in einheitlichem Zeitrahmen - Polizei veröffentlichte mehrere Bilder - Hinweise erbeten - BILD

Einen Tag nach Bekanntwerden der illegalen Leerungen von Schließfächern in insgesamt drei Banken in Niederösterreich und Wien hat die Polizei einen Zeugenaufruf gestartet. Veröffentlicht wurden Bilder, die jeweils zwei Verdächtige an den Tatorten in Mödling und Klosterneuburg (Bezirk Tulln) zeigen. Die Angriffe ereigneten sich laut Aussendung vom Samstag am 13. November in einem einheitlichen zeitlichen Rahmen. Zuletzt war vom Mittwoch als Tattag die Rede gewesen.

Die illegalen Handlungen rund um die automatische Safe-Anlage einer Bank-Austria-Filiale in Klosterneuburg fanden nach Angaben der Exekutive am Freitag der Vorwoche von 18.40 Uhr bis 23.20 Uhr statt. In der Mödlinger Raiffeisen Regionalbank gingen Unbekannte von exakt 20.07 Uhr bis 23.11 Uhr zu Werke. Eine Raiffeisen-Filiale in Wien-Döbling wurde von etwa 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr zum Tatort. Bei allen Coups verließen die Gesuchten das jeweilige Geldinstitut mit Taschen oder Rucksäcken.

Seitens des Landeskriminalamts Niederösterreich wurden mögliche Zeugen am Samstag per Aussendung nach verdächtigen Wahrnehmungen im Nahbereich der drei Tatorte gefragt. Konkret angesprochen wurden Sichtungen eines abgestellten Fluchtfahrzeuges, das Beobachten des Verschwindens eines solchen Wagens mit mindestens zwei mit Gepäckstücken bepackten Personen an Bord oder Anhaltspunkte zu einer Flucht in öffentlichen Verkehrsmitteln.

Im Fall des Coups in Mödling wies die Polizei speziell auf die rosafarbene Jacke hin, die einer der Gesuchten getragen hatte. Auf Videoaufnahmen des Standortes in der niederösterreichischen Bezirkshauptstadt sei außerdem zu erkennen, dass die beiden Täter von der Hauptstraße links in die Freihofgasse flüchteten, die in die Franz-Keim-Gasse mündet. Wenige Minuten zuvor soll dort ein Mann mit zwei Hunden unterwegs gewesen sein. Wie alle weiteren Zeugen wurde diese Person ersucht, sich beim Landeskriminalamt Niederösterreich (Tel.: 059133 30 3048) zu melden.