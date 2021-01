Banküberfall im Bezirk Tulln nach mehr als vier Jahren geklärt

Haupttäter (28) und gleichaltriger Komplize ausgeforscht - Beide geständig

Nach mehr als vier Jahren ist ein Banküberfall in Michelhausen (Bezirk Tulln) geklärt worden. Ein mittlerweile 28-Jähriger und sein gleichaltriger Komplize wurden Polizeiangaben vom Dienstag zufolge ausgeforscht. Beide waren geständig. Während der Haupttäter in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert wurde, wurde der zweite Beschuldigte - er hatte das Fluchtfahrzeug gelenkt und Aufpasserdienste geleistet - angezeigt.

Der bewaffnete Überfall war am Nachmittag des 18. August 2016 verübt worden. Der Haupttäter hatte maskiert die Filiale der Raiffeisenbank betreten. Mit einer schwarzen Gaspistole forderte er die vier anwesenden Angestellten auf, ihm Geld zu übergeben. Eine Mitarbeiterin öffnete in der Folge zwei Kassenladen und stopfte einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag in einen vom Räuber mitgebrachten Jutesack.

Mit den erbeuteten Banknoten flüchtete der Beschuldigte. Die Angestellten blieben unverletzt, wurden allerdings in große Angst versetzt.

Ausgeforscht wurde der Hauptverdächtige im vergangenen Dezember nach einem von Beamten des Landeskriminalamtes Niederösterreich durchgeführten positiven Spurenabgleich. Am 21. Dezember wurde der 28-Jährige einvernommen. Wenig später wurde auch der Komplize befragt.

Das Duo gab an, die Beute geteilt zu haben. Als Motiv nannten beide der Polizei zufolge ständige finanzielle Probleme aufgrund ihrer Drogensucht. Die beim Überfall verwendete Gaspistole wurde sichergestellt. Utensilien wie Kleidung oder die Maskierung waren bereits 2016 vernichtet bzw. entsorgt worden.