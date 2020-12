Barbara Mithlinger übernimmt Leitung der kleinen galerie in Wien

Folgt mit Jänner 2021 auf Faek Rasul

Nach 13 Jahren gibt Faek Rasul die Leitung der kleinen galerie in Wien ab. Mit Jänner 2021 übernimmt Barbara Mithlinger diese Funktion, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde. Die ausgebildete Kunst- und Kulturwissenschafterin hat im ega Frauenkommunikations und -Kulturzentrum zahlreiche Ausstellungen kuratiert. Ihr sei es "ein besonderes Anliegen, die Kunst zu den Menschen bzw. die Menschen zur Kunst zu bringen", so Mithlinger.

Die kleine galerie wurde 1947 als Einrichtung der Wiener Volksbildung gegründet und soll möglichst viele Menschen mit aktueller Kunst in Kontakt bringen. Der Schwerpunkt liegt auf Kunst nach 1945, allen voran österreichischen beziehungsweise in Wien ansässigen Künstlerinnen und Künstlern. Am morgigen Freitag sowie am Samstag hat die kleine galerie geöffnet, aktuell wird eine Ausstellung von Johannes Haider gezeigt.

(S E R V I C E - www.kleinegalerie.at)