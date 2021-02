Barclays peilt 2021 steigende Rendite an - 2020 besser als befürchtet

Großbank Barclays will 5,8 Mrd. Pfund einnehmen Die britische Großbank Barclays will mit milliardenschweren Kapitalmaßnahmen ein Loch in ihrer Kasse stopfen. Barclays plant auf diesem Wege, rund 5,8 Mrd. Pfund (6,72 Mrd. Euro) einzunehmen, wie das Institut am Dienstag mitteilte. Den Aktionären werde ein neues Papier für jeweils vier alte Anteilsscheine im Wert von 185 Pence angeboten.