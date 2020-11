Barmherzige Brüder Graz nehmen erweiterten City-Standort in Betrieb

Standort im Westen der Landeshauptstadt aufgegeben - Konzentration der Einrichtungen im Zentrum - Ausgelegt auf 362 Betten

Die Barmherzigen Brüder Graz geben den bisherigen Standort im Westen von Graz auf und erweitern daher den innerstädtischen Standort. Am Standort Marschallgasse stehen nunmehr eine neue Zentrale Notaufnahme, die Institute für Labordiagnostik und Nuklearmedizin sowie zwei Pflegestationen zusätzlich zur Verfügung. Die Fertigstellung des innerstädtischen Bauprojektes soll bis 2022 erfolgen, teilte das Krankenhaus am Montag mit.

Die Barmherzigen Brüder wollen bis 2022 ihre Einrichtungen und Leistungen am Standort Marschallgasse konzentrieren. Der zweite Bauabschnitt des Großbauprojektes wurde bei laufendem Betrieb und trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie zeitgerecht fertiggestellt, wurde vonseiten der Krankenhausleitung betont. "Die neuen Bereiche, inklusive einer Covid-Isolierstation mit bis zu 32 Betten, bieten gerade in diesen Zeiten einen großen Rückhalt für die medizinische Versorgung in der Steiermark", hob Gesamtleiter Oliver Szmej hervor.

Durch das Übersiedeln der Abteilung für Innere Medizin II vom Standort Eggenberg, werden ab sofort sämtliche internistische Leistungen an einem Standort Marschallgasse angeboten, betonte der Ärztliche Direktor Geza Gemes. Die Tagesklinik wurde umgebaut und mit 22 Behandlungsplätzen ausgestattet, die Zentrale Notaufnahme wurde mit sechs Überwachungsplätzen ausgestattet und Medizintechnik, CT, Spect-CT und Gammakamera erneuert. Die Baukosten des Bauteils Marschallgasse wurden mit netto 19,7 Millionen Euro (exklusive bauphasenübergreifender Kosten, Kosten für Medizintechnik und Mehrkosten aus Covid-19-Pandemie) angegeben. Im dritten Bauabschnitt wird im Anschluss in der Kosakengasse ein Neubau errichtet.

"Mit der Neugestaltung der Versorgung im Zentrum von Graz übernehmen die Barmherzigen Brüder Graz zukünftig die Aufgaben eines vorrangig chirurgisch tätigen Krankenhauses in Graz-Mitte. Dafür stehen maximal 362 Betten inkl. Tagesklinikplätze und ambulante Betreuungsplätze zur Verfügung. Damit ist ein weiterer Meilenstein in der Realisierung des RSG 2025 gelungen", erklären die Geschäftsführer des Gesundheitsfonds Steiermark, Michael Koren und Bernd Leinich, unisono.

Im Jahr 2022 sollen mit der Fertigstellung des Bauprojektes überdies die Abteilungen HNO, Chirurgie und Anästhesiologie des Krankenhauses der Elisabethinen Graz ebenfalls zu den Barmherzigen Brüdern wechseln und ein "Ordenskrankenhaus Graz-Mitte" entstehen. "Mit diesem grundsätzlichen Neustart der Versorgungsregion Graz wird die verlässliche Partnerschaft mit den Ordenshäusern im gemeinsamen Versorgungsauftrag gestärkt und ein ambitionierter Plan zur Verbesserung der stationären Infrastruktur in Angriff genommen", hielt Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß fest. Insgesamt werden in das Großprojekt rund 70 Millionen Euro investiert, zwei Drittel steuert das Land Steiermark bei.