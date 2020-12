Baron von Hampton und Sibirien: Oligarchensohn im britischen Oberhaus

Johnson-Freund Jewgeni Lebedew sitzt als "Lord" im Parlament

Der russische Medienmogul Jewgeni Lebedew ist ins britische Oberhaus aufgenommen worden. Der 40 Jahre alte Eigentümer der britischen Zeitungen "Evening Standard" und "The Independent" nahm am Donnerstag seinen Platz in der zweiten Kammer des britischen Parlaments als "Baron Lebedew von Hampton im London Borough Richmond upon Thames und Sibirien in der Russischen Föderation" ein. Einer Fraktion schloss sich Lebedew nicht an.

Der Sohn des Oligarchen und ehemaligen KGB-Mitarbeiters Alexander Lebedew gilt als enger Freund von Premierminister Boris Johnson. Seine Berufung ins Oberhaus hatte Johnson den Vorwurf der Günstlingswirtschaft eingebracht. Ohnehin steht die konservative Regierungspartei in der Kritik, sich allzu bereitwillig von russischen Großspendern unterstützen zu lassen.