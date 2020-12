Barry Callebaut will bis 2025 eine positive CO2-Bilanz erreichen

Weltgrößter Schoko-Hersteller möchte hauptsächlich Produkte aus nachhaltigem Anbau anbieten und Problem der Kinderarbeit in Angriff nehmen

Der weltgrößte Schokoladenhersteller Barry Callebaut will seinen CO2-Fußabdruck weiter verringern. Bis 2025 soll das Schweizer Unternehmen eine positive CO2-Bilanz haben und hauptsächlich Schokolade aus nachhaltigem Anbau anbieten. Zudem will Barry Callebaut das Problem der Kinderarbeit in Angriff nehmen.

Im vergangenen Geschäftsjahr (per August 2020) hat das Unternehmen laut dem am Donnerstag veröffentlichten Nachhaltigkeitsbericht "Forever Chocolate" seinen CO2-Ausstoß um 8,1 Prozent auf 7,8 Millionen Tonnen reduziert. Dies sei hauptsächlich durch Landnutzungsänderungen, den Erwerb von mehr zertifizierten Inhaltsstoffen und weniger Kohlenstoffausstoß in den Fabriken erreicht worden. Mehr als ein Drittel der 61 Verarbeitungsbetriebe würden bereits vollständig mit erneuerbaren Energien betrieben.

Bis 2025 sollen der Ausstoß und die Abholzung nun weiter gesenkt werden, um am Ende eine positive Klima- und Waldbilanz aufzuweisen, heißt es im Bericht weiter. Dazu werde der operative CO2-Ausstoß, der Ausstoß durch den Energieverbrauch sowie der Ausstoß von der gesamten Lieferkette ermittelt.

Bei der Lieferkette sei die Landnutzungsänderung das größte Problem, weshalb nun als Maßnahme in den Anbauländern beispielsweise 1,6 Millionen Nicht-Kakaobäume gepflanzt würden, um Agroforstsysteme zu fördern sowie die biologische Vielfalt und die Kohlenstoffbindung zu erhöhen. Zusätzlich verteile man Kochherde und Solarzellen an die Bewohner der Kakao-Anbaugebiete, was ebenfalls den Ausstoß von CO2 verringern soll.

Bis 2025 will Barry Callebaut laut dem Bericht zudem die Kinderarbeit auf seinen Kakaofarmen beseitigen. Vor allem in der Elfenbeinküste sowie in Ghana, die für etwa zwei Drittel des globalen Kakao-Anbaus verantwortlich sind, sei die Kinderarbeit nach wie vor ein großes Problem. Armut und mangelndes Einkommen der Kakaobauern erschwerten das Einstellen von Mitarbeitern und den Einsatz von mechanischen Hilfsmitteln. Deshalb müssten oft Familienmitglieder - darunter auch Kinder - die Arbeit auf den Kakaoplantagen übernehmen.

Im vergangenen Geschäftsjahr wurden laut dem Bericht 22.965 Fälle von Kinderarbeit aufgedeckt, was einer Zunahme um fast 500 Prozent gegenüber dem Jahr davor bedeutet. Diese starke Zunahme hat laut der Mitteilung damit zu tun, dass die Kinderarbeit in Ghana neuerdings strenger definiert werde.

Barry Callebaut setze deshalb seine Bemühungen im Kampf gegen Kinderarbeit fort und überprüfe regelmäßig Bauern in der Elfenbeinküste, Ghana und Kamerun, heißt es. Zudem seien im vergangenen Jahr knapp 95.000 Bauern geschult worden, um eine Sensibilisierung für die Kinderarbeit zu erreichen. Derzeit befinden sich rund 5.000 der in den letzten Jahren entdeckten Fälle in der Phase der Beseitigung, heißt es im Bericht.

"Für alle identifizierten Fälle von Kinderarbeit bereiten wir Maßnahmen zur Beseitigung vor", erklärte Unternehmenssprecher Frank Keidel gegenüber der Nachrichtenagentur AWP. Diese Maßnahmen entsprächen den ICI-Standards. Dabei müssten unter anderem drei Folgebesuche durchgeführt werden, wobei bei zwei von drei Besuchen keine Anzeichen von Kinderarbeitsaktivitäten erkennbar sein dürften. Das erfordere allerdings Zeit und Ressourcen, weshalb nicht alle identifizierten Fälle von Kinderarbeit sofort als behoben betrachtet werden könnten.

Weiter will das Unternehmen bis 2025 mehr als 500.000 Kakaobauern aus der Armut befreien. Dazu sollen etwa die Anbaumethoden modernisiert und der Kakaoanbau professionalisiert und die Erträge der Bauern gesteigert werden.