Bartholomaios: Christen werden als Sündenböcke missbraucht

Ökumenischer Patriarch kritisiert Instrumentalisierung der Religion für politische Zwecke im Nahen Osten - Scharfe Kritik an Umwandlung der Hagia Sophia in eine Moschee

Das Problem der Christen in der Türkei und im ganzen Nahen Osten ist nicht der religiöse Unterschied zur muslimisch geprägten Mehrheitsgesellschaft, sondern die Instrumentalisierung der Religion für politische Zwecke. Das betonte der Ökumenische Patriarch Bartholomaios I. laut dem Pro Oriente-Informationsdienst in einem Interview in der französischen Wochenzeitung "Famille chretienne", wie die Kathpress am Freitag berichtete.

Die Spannungen im Nahen Osten seien ein Hemmnis für die Zukunftsfähigkeit der Christen unter Bewahrung ihrer reichen Vergangenheit. Allzu oft würden die religiösen Minderheiten im Nahen Osten als "Sündenböcke" benützt, zugleich würden sie auch als "Gefahr" hingestellt, kritisierte Bartholomaios.

Wörtlich hielt das Ehrenoberhaupt der Weltorthodoxie fest: "Die Christen im Nahen Osten wollen nichts anderes als das Recht, ihren Glauben frei ausüben zu können, auf die gleiche Weise wie die anderen Bürger." Man müsse sich von der osmanischen Tradition lösen, in der die Christen unter Berufung auf die islamische Rechtspraxis als "Dhimmi" (Schutzbefohlene) gesehen wurden, die eine Sondersteuer zu zahlen hatten. Diese Tradition präge bis heute "legal und symbolisch" den Platz der Christen in der türkischen Gesellschaft.

In dem "Famille chretienne"- Interview nahm Bartholomaios neuerlich in scharfer Form zur Umwandlung der Hagia Sophia in eine Moschee Stellung. Dieses Gotteshaus sei dazu bestimmt, ein "Ort der Begegnung der Kulturen und des Dialogs" zu sein, jetzt sei es ein "einfaches Symbol der Vorherrschaft" geworden. Dabei habe die Welt, besonders in dieser Zeit der globalen Pandemie, Bedarf an Symbolen, die die Menschen vereinen, nicht aber an neuen Gründen für Spaltungen.

Er sei aber durch den Beschluss der türkischen Regierung, die Hagia Sophia und die Erlöser-Kathedrale im Chora-Kloster dem muslimischen Kultus zu übergeben, nicht überrascht gewesen, stellte der Patriarch fest. Denn auch andere prominente christliche Gotteshäuser, die seit Jahrzehnten Museen waren, wie die Hagia Sophia in Trapezunt (Trabzon) und die Konzilsbasilika in Nikaia (Isnik), seien schon zuvor in Moscheen umgewandelt worden.

Der Prozess der Umwandlung von Museumskirchen und Moscheen sei ein vielfach diskutiertes Thema in der Türkei. Er habe die Haltung des Ökumenischen Patriarchats in dieser Frage mehrfach dargelegt, so Bartholomaios I. 2016 habe er auch dem damaligen Leiter des Religionsamtes "Dianet", Mehmet Görmez, einen Brief geschrieben, in dem er seine tiefe Sorge zum Ausdruck gebracht und betont habe, dass der einmalige Monumentalbau der Hagia Sophia für beide Religionen, Christentum und Islam, sakrale Bedeutung habe. Als "Tempel der Weisheit Gottes" zähle die Hagia Sophia zu den bedeutendsten klassischen Monumenten der Weltkultur und als solches überschreite sie "die Grenzen von Raum und Zeit" und gehöre nicht nur einer Kultur, "sondern der ganzen Menschheit".

Bartholomaios I. betonte, dass die Hagia Sophia als Museum "ein Ort und ein Symbol der Begegnung und des friedlichen Zusammenlebens der Völker und Kulturen" gewesen sei, das die gegenseitige Verständigung und die Solidarität zwischen Christentum und Islam gefördert habe. Diese multidimensionale religiöse Zugehörigkeit sei ein "Gegengift" gegen den "Kampf der Kulturen" gewesen. Die Umwandlung der Hagia Sophia in eine Moschee sei von den Christen in aller Welt mit großer Emotion, aber auch mit großer Angst aufgenommen worden. Abschließend stellte der Ökumenische Patriarch fest: "Die Hagia Sophia ist durch ihre Heiligkeit ein vitales Zentrum, an dem Orient und Okzident einander umarmen".