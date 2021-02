Jaden Agassi hat ein erfolgreiches Debüt als College-Baseballspieler in der Pac-12-Conference gefeiert. Der Sohn der ehemaligen Tennis-Superstars Andre Agassi und Steffi Graf gewann am Freitag (Ortszeit) mit den University of South California Trojans 3:2 gegen Loyola Marymount. Der 19-Jährige gilt als Talent mit großem Potenzial. Auf der USC-Homepage wurde er unter den besten Spielern der Partie geführt.