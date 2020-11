Baseball: Kim Ng erste Frau in MLB in Top-Führungsposition

Geschäftsführerin bei Miami Marlins

Der Baseball-Club Miami Marlins hat Kim Ng zur Geschäftsführerin befördert. Die 51-Jährige ist damit die erste Frau in einer Top-Führungsposition in der Major League Baseball (MLB). "Ich bin als Praktikant in die Major League Baseball gekommen. Es mir eine Ehre, die Miami Marlins als nächsten General Manager zu führen", erklärte Kim Ng am Freitag in einer Mitteilung.

Nach Angaben ihres Clubs soll Kim Ng zudem die erste weibliche Geschäftsführerin einer Herrenmannschaft in einer der wichtigen Profiligen in Nordamerika sein.