Baseball: Längster Vertrag der MLB-Geschichte für Jungstar Tatis jr.

Dominikaner erhält in San Diego für 14 Jahre 340 Mio. Dollar

Baseball-Star Fernando Tatis jr. hat sich mit den San Diego Padres auf einen Vertrag über 14 Jahre geeinigt. Laut der US-Nachrichtenagentur AP ist dies die längste Vertragsdauer in der Geschichte der Major League Baseball (MLB). Der Kontrakt soll 340 Millionen US-Dollar (282 Mio. Euro) schwer und damit der drittlukrativste in der MLB-Geschichte sein, berichtete der TV-Sender ESPN am Mittwoch.

Der 22-jährige Tatis jr. kommt aus der Dominikanischen Republik und hat in der besten Baseball-Liga der Welt in weniger als zwei kompletten Saisonen schon 39 Home Runs geschlagen. Mit ihm erreichten die Padres in der vergangenen Spielzeit nach 13 Jahren erstmals wieder die Play-offs.