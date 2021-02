Basketball: 54 Punkte von VanVleet bei Raptors-Sieg in Orlando

26-Jährige knackte damit gleich zwei Rekorde - Utah nach Heimsieg über Detroit und Clippers-Niederlage im Spitzenspiel in Brooklyn neuer NBA-Spitzenreiter

Fred VanVleet war der überragende Topscorer der Dienstag-Spiele der National Basketball Association (NBA). Der 26-jährige Guard erzielte beim 123:108-Sieg der Toronto Raptors in Orlando 54 Punkte und übertraf damit gleich zwei Bestmarken - den bisherigen Raptors-Rekord von DeMar DeRozan (52/2018) sowie jenen für die meisten Zähler eines NBA-Profis, der nicht im Draft gezogen wurde. Diesen hatte seit 1982 Moses Malone, der über die ABA in die NBA gekommen war, mit 53 gehalten.

Im Spitzenspiel des Tages feierten die Brooklyn Nets einen 124:120-Heimerfolg über die Los Angeles Clippers. Angeführt wurden die Gastgeber aus New York von ihren drei Topstars Kyrie Irving (39 Punkte), Kevin Durant (28 Punkte und neun Rebounds) und James Harden, der mit 23 Zählern, 14 Assists und elf Rebounds das 50. Triple-Double seiner Karriere verbuchte. Bester Clippers-Scorer war Kawhi Leonard mit 33 Punkten.

Durch die Niederlage verlor das Team aus L.A. seine Spitzenposition in der Liga an Utah Jazz. Die Mannschaft aus Salt Lake City gewann zu Hause gegen die Detroit Pistons 117:105 und stellte dank 16 verwandelten Dreiern einen NBA-Rekord auf: Noch nie hatte ein Team zuvor in elf Partien en suite mindestens 15 Distanzwürfe in der besten Basketball-Liga der Welt versenkt.

Dienstag-Ergebnisse der NBA: Orlando Magic - Toronto Raptors 108:123, Brooklyn Nets - Los Angeles Clippers 124:120, Indiana Pacers - Memphis Grizzlies 134:116, Washington Wizards - Portland Trail Blazers 121:132, Utah Jazz - Detroit Pistons 117:105, Golden State Warriors - Boston Celtics 107:111