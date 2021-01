Basketball: Aus für Kapfenberg im FIBA Europe Cup

Obersteirer nach 58:64 gegen Kamianske nur Gruppenletzter

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Kapfenberg ausgeschieden, Ergebnis des Parallelspiels ---------------------------------------------------------------------

Die Kapfenberg Bulls sind am Freitagabend aus dem FIBA Europe Cup ausgeschieden. Nachdem die Obersteirer selbst bereits am Nachmittag gegen Prometey Kamianske aus der Ukraine mit 58:64 (32:31) die zweite Niederlage im dritten Spiel hinnehmen hatten müssen, gab es in der folgenden Partie keine Schützenhilfe. Rilski Sportist, Gastgeber der Gruppe B in der "Blase" in Samokow, bezwang Kiew Basket mit 74:69.

Das Ergebnis der letzten Begegnung bedeutete, dass die Obersteirer unter drei Teams mit je 1:2-Siegen aufgrund der direkten Duelle das Nachsehen hatten und nur Gruppenletzter wurden. Kiew belegte vor Rilski (von den Bulls am Dienstag mit 69:67 besiegt) den zweiten Platz und steigt auf.

Im Duell mit Kamianske, dem Tabellendritten der ukrainischen Superliga, hatte die Mannschaft von Coach Mike Coffin vom Start weg voll mitgehalten. Kapfenberg lag auch über weite Strecken in Führung. Erst im Schlussviertel übernahm der favorisierte Gegner das Kommando und spielte den Sieg nach Hause. Kamianske wurde ungeschlagen Gruppensieger.