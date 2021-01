Basketball: Corona-Situation in der NBA entspannt sich

Nur noch ein positiv getesteter Spieler in den vergangenen sieben Tagen

Die National Basketball Association (NBA) scheint die Corona-Problematik innerhalb der Liga in den Griff bekommen zu haben. Nach 16 und elf positiv getesteten Basketball-Profis in den beiden vorausgehenden Wochen gab es in den vergangenen sieben Tagen nur noch einen Spieler, der ein positives Testergebnis erhielt. Das teilte die Liga am Mittwoch (Ortszeit) mit.

Die vielen positiven Fälle, die daraus entstehende Notwendigkeit der Kontaktverfolgung und Zwangspausen für Spieler hatten zu vielen Absagen im Jänner geführt. 21 der 22 im Zusammenhang mit der Pandemie verlegten Partien betrafen Begegnungen im aktuellen Monat. Bereits im Februar sollen die ersten verschobenen Matches nachgeholt werden.

Infolge der steigenden Fallzahlen hatte die Liga ihre Regeln verschärft. Teams dürfen nun etwa bei Auswärtsreisen das Hotel nur noch fürs Training und die Spiele verlassen.