Basketball: Damen-Leader UBI Graz sagte Ligaspiel nach Coronafall ab

Trainerin Ellis wieder in Graz

Der in der Basketball-Superliga der Damen voran liegende UBI Graz hat sein Ligaspiel gegen DBB Linz-Wels am Samstag absagen müssen. In den Reihen der Grazerinnen ist ein Coronafall aufgetreten, wie der Club bekannt gab. Ein neuer Spieltermin für die Partie der 10. Runde steht noch nicht fest.

Trainerin Vanessa Ellis kehrte inzwischen wieder nach Graz zurück. Die Britin durfte nach dem Brexit zunächst nicht ausreisen, da es Probleme mit dem Reisepass gab. Ellis wird vorerst bis Montag in Quarantäne bleiben.