Basketball: Doppelte Chance zur Revanche in EM-Qualifikation

Österreichs Herren treffen in "Bubble" in Ljubljana binnen 21 Stunden auf Slowenien und Ukraine

Österreichs Herren bekommen bei der Fortsetzung der Qualifikation zur Basketball-Europameisterschaft 2022 binnen 21 Stunden die doppelte Chance zur Revanche. Nach einer Änderung des Programms in der "Bubble" in Ljubljana wegen Covid-19-Fällen im ungarischen Team trifft die ÖBV-Auswahl nunmehr am Sonntag (20.10 Uhr) auf Gastgeber und Europameister Slowenien. Am Montag (17.10 Uhr) wartet ebenfalls hinter verschlossenen Türen die Ukraine. ORF Sport + überträgt beide Spiele live.

Gegen die Ukraine hatten die Österreicher zum Auftakt der Qualifikation (Gruppe F) am 20. Februar in Graz 73:88 verloren. Gegen Slowenien gab es drei Tage später in Koper ein 78:85. Raoul Korner und sein Trainerteam konnten beide Gegner am (heutigen) Samstagabend bei deren Aufeinandertreffen studieren.

Dass der Auswahl des "Bubble"-Gastgebers mit nur mehr zwei Spielern aus dem Europameister-Team von 2017 nicht einmal 24 Stunden an Regenerationszeit bleiben, sollte nicht unbedingt ein Nachteil für Österreich sein. Bei einem Sieg mit zumindest acht Punkten Differenz würden Rasid Mahalbasic und Co. die Slowenen in der Tabelle überholen. Das ÖBV-Team muss dann nach ebenfalls nur einer Nacht gegen die Ukraine wieder aufs Parkett. Coach Korner: "Wir werden auf jeden Fall bereit sein."