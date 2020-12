Basketball: Double-Double von Brajkovic bei Davidson-Niederlage

Vorarlberger egalisierte mit 14 Rebounds persönliche NCAA-Bestleistung

Luka Brajkovic hat am Mittwoch (Ortszeit) in der College-Basketball-Liga NCAA zum neunten Mal ein Double-Double erzielt. Trotz je 14 Punkten und Rebounds des 21-jährigen Power Forwards verlor Davidson gegen Richmond mit 74:80. "Das war eine sehr bittere Niederlage für uns", resümierte der Feldkircher.

Brajkovic schrieb zum ersten Mal in der laufenden Saison doppelt zweistellig an. Mit 14 Rebounds egalisierte er zudem seine persönliche NCAA-Bestleistung. Freuen wollte sich der Vorarlberger nicht. "In einem sehr ausgeglichenen Spiel haben wir am Ende Fehler gemacht", lautete sein Kommentar.