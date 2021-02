Die Dukes Klosterneuburg müssen längere Zeit auf Jurica Blazevic verzichten. Wie der Basketball-Superliga-Club am Donnerstag bekanntgab, habe sich der 26-Jährige am Vortag im Spiel gegen Wels ohne Fremdeinwirkung einen Achillessehneneinriss zugezogen. Blazevic falle für mindestens sechs bis acht Wochen aus, so die vor der Platzierungsrunde drittplatzierten Niederösterreicher.