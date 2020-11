Basketball-Legende Tim Duncan fungiert bei den San Antonio Spurs künftig nicht mehr als Assistenz-Coach. Das bestätigte das NBA-Team des Österreichers Jakob Pöltl am Donnerstag. Duncan, fünffacher Meister und in diesem Jahr für eine Aufnahme in die "Hall of Fame" vorgesehen, werde sich künftig bei den Spurs aller Voraussicht nach wieder der Spielerentwicklung widmen, hieß es. In der vergangenen Saison hatte der 44-Jährige auch intensiv mit Pöltl zusammengearbeitet.