Basketball: Durant siegte mit Brooklyn Nets bei Ex-Team Golden State

Jazz mit siebentem Sieg in Folge

Basketball-Superstar Kevin Durant ist in der nordamerikanischen Profiliga NBA gleich doppelt erfolgreich zurückgekehrt. Durant steuerte am Samstag (Ortszeit) 20 Punkte zum deutlichen 134:117-Erfolg seiner Brooklyn Nets bei seinem Ex-Team Golden State Warriors bei. Zudem war es sein erster Einsatz, nachdem er bereits zum zweiten Mal in dieser Saison als Kontaktperson einer positiv auf das Coronavirus getesteten Person eine Zwangspause einlegen musste.

Der 32-Jährige hatte bis 2019 drei Jahre bei den Warriors gespielt und sie als wertvollster Final-Spieler zwei Mal zum Meistertitel geführt. In den NBA-Finals 2019 hatte er sich die Achillessehne gerissen, so dass er erst im Dezember 2020 erstmals für die Nets auflaufen konnte.

Bei dem Erfolg am Samstag konnte sich Durant auch auf die Unterstützung der anderen beiden Stars der Nets verlassen. Der im Jänner verpflichtete James Harden steuerte 16 Assists und 19 Punkte bei, bester Werfer war Kyrie Irving mit 23 Punkten. Für die Warriors traf Stephen Curry am meisten, allerdings versenkte er nur zwei seiner neun Dreier. Die Nets bleiben Dritter der Eastern Conference, während die Warriors auf Platz acht im Westen liegen.

Das aktuell beste Team der Liga, die Utah Jazz, siegten zum siebenten Mal in Serie - 112:94 gegen Vorjahres-Finalist Miami Heat. Dagegen verlor der Tabellenführer im Osten, die Philadelphia 76ers, mit 111:120 bei den Phoenix Suns und damit zum zweiten Mal nacheinander.

NBA-Ergebnisse vom Samstag: Atlanta Hawks - Indiana Pacers 113:125, Phoenix Suns - Philadelphia 76ers 120:111, New York Knicks - Houston Rockets 121:99, Golden State Warriors - Brooklyn Nets 117:134, Utah Jazz - Miami Heat 112:94