Basketball: Flyers Wels holten wichtigen Sieg im Kampf um Top 6

St. Pölten fix in Platzierungsrunde

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: St. Pölten fix in Platzierungsrunde ---------------------------------------------------------------------

Die Flyers Wels haben am Samstag in der 17. und vorletzten Grunddurchgangs-Runde der Männer-Basketball-Superliga einen wichtigen Sieg im Kampf um einen Platz in der Platzierungsrunde gefeiert. Die Oberösterreicher setzten sich auswärts gegen den nun punktegleichen Fünften BC Vienna mit 101:91 (50:38) durch und sicherten damit ihren sechsten Platz mit zwei Zählern Vorsprung auf den UBSC Graz ab, der gegen die Kapfenberg Bulls eine 68:89-(38:47)-Heimniederlage kassierte.

Der BC Vienna hatte vor dem Spiel die Trennung von Coach Luigi Gresta bekanntgegeben. Zwei Zähler mehr als die Wiener und die Welser auf dem Konto hat der Vierte SKN St. Pölten nach einem 82:71-(39:46)-Heimerfolg über den Dritten Swans Gmunden. Die Niederösterreicher sind damit neben Kapfenberg, Klosterneuburg und Gmunden fix in der Platzierungsrunde. Um die verbliebenen zwei Plätze kämpfen Vienna, Wels, Graz und Oberwart.