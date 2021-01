Basketball: Gmunden gewann OÖ-Derby, Wiener Derby an BC Vienna

Die Swans Gmunden haben das Oberösterreich-Derby der Basketball-Bundesliga am Samstag für sich entschieden. Enis Murati warf sein Team mit 36 Punkten zu einem 92:75-(48:34)-Sieg gegen die Flyers Wels, Gmunden schob sich in der Tabelle auf Platz drei, zwei Punkte hinter Leader Klosterneuburg, nach vor. Die Dukes sind erst am Sonntag (17.30 Uhr) gegen Kapfenberg im Einsatz.

Punktegleich mit Gmunden ist der BC Vienna Zweiter (je 18), er setzte sich im Wiener Derby gegen Nachzügler Timberwolves souverän 110:65 (58:27) durch. Graz rutschte hingegen mit einer 90:102-(42:42)-Niederlage gegen Traiskirchen samt 16 Zählern auf Rang vier zurück. Der erst zweite Saisonerfolg von Schlusslicht Traiskirchen bedeutete für die Steirer einen Rückschlag im Kampf um die Top sechs, das Gedränge dahinter ist groß. Auch Wels (5.) und St. Pölten (6.) halten bei 16 Zählern, dahinter lauern noch Kapfenberg (14) und Oberwart (12). Die Gunners zogen am Samstag in St. Pölten mit 80:81 (35:52) den Kürzeren.