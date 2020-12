Basketball: Gmunden nach 79:64 gegen BC Vienna zweiter Cup-Finalist

Im Finale gegen Oberwart

Die Swans Gmunden sind am Dienstag als zweites Team ins Finale des Basketball-Männer-Cups eingezogen. Die Oberösterreicher behielten in der eigenen Halle gegen BC Vienna mit 79:64 (39:33) die Oberhand. "Für die Mannschaft ist es wichtig. Wir sehen, dass eine Entwicklung da ist und, dass wir mit jedem Schritt besser werden", freute sich Gmunden-Coach Anton Mirolybov. Finalgegner am 23. Jänner sind die Oberwart Gunners, die vergangene Woche St. Pölten mit 70:59 besiegt hatten.