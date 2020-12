Basketball: Graz besiegte Vienna hauchdünn

Oberwart und Kapfenberg gewannen

Der UBSC Graz setzte sich am Samstag in der 11. Runde der Basketball-Superliga (BSL) der Männer zu Hause hauchdünn mit 110:109 nach Verlängerung durch und überholte damit die Wiener auch in der Tabelle. Graz ist nun Dritter. Den Tabellenführer Swans Gmunden wird man diese Woche nicht im Einsatz sehen. Nach der Corona-Infektion eines Gmunden-Spielers musste das Sonntag-Spiel der Oberösterreicher gegen Traiskirchen verschoben werden.

In den weiteren Samstag-Matches besiegte Oberwart die Vienna Timbervolves 83:71 und drehte dabei das Match im dritten Viertel. Mit dem Erfolg gelang die Revanche für die Auswärtsniederlage. Die Kapfenberg Bulls setzten sich bei den Flyers Wels mit 79:56 durch.