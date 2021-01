Basketball: Houston siegte in NBA auch ohne verletzten Harden

Die Houston Rockets haben in der nordamerikanischen Basketball-Liga (NBA) auch ohne ihren Starspieler einen Sieg eingefahren. In Abwesenheit des angeschlagenen James Harden gelang am Samstag ein 102:94 gegen die Sacramento Kings, wobei sich John Wall mit 28 Punkten und 6 Assists in starker Verfassung präsentierte. Die Toronto Raptors verloren bei den New Orleans Pelicans 116:120 und halten damit weiterhin bei nur einem Saisonerfolg.

NBA-Ergebnisse vom Samstag: Atlanta Hawks - Cleveland Cavaliers 91:96, Houston Rockets - Sacramento Kings 102:94, Indiana Pacers - New York Knicks 102:106, Orlando Magic - Oklahoma City Thunder 99:108, Philadelphia 76ers - Charlotte Hornets 127:112, New Orleans Pelicans - Toronto Raptors 120:116