Basketball: Kapfenberg startet in den FIBA Europe Cup

"Blase" im bulgarischen Samokow - Gegner sind Gastgeber, Kiew und Kamianske - 24 Teams in sechs Gruppen - Erste, Zweite und vier beste Dritte steigen auf

Der amtierende heimische Basketball-Meister Kapfenberg Bulls startet in den FIBA Europe Cup. In einer "Blase" im bulgarischen Samokow treffen die Obersteirer in der Gruppe B auf Gastgeber Rilski Sportist und die ukrainischen Vertreter Kiew Basket sowie Prometey Kamianske.

Die Bulgaren sind am Dienstag (17.00 Uhr MEZ) der Auftaktgegner der Bulls. Am Donnerstag geht es gegen Kiew, am Freitag (jeweils 14.00 Uhr MEZ) gegen Kamianske. Am FIBA Europe Cup nehmen 24 Teams in sechs Gruppen teil. Der jeweils Erste und Zweite sowie die vier besten Dritten steigen auf. In der Runde der "Top 16" geht es im K.o.-System weiter. Kapfenberg ist Österreichs einziger Vertreter auf der europäischen Bühne im laufenden Spieljahr.