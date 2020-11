Klosterneuburg hat am Samstag die erste Saisonniederlage in der Basketball-Superliga der Männer kassiert. In Oberwart gingen die Dukes nach sechs Erfolgen en suite als 67:70-(31:44)-Verlierer vom Platz, behaupteten aber Tabellenplatz eins je zwei Punkte vor Wels und Gmunden. Oberwart, das in einem spannenden Finish den ersten Heimsieg fast noch aus der Hand gab, ist sechs Zähler hinter den Dukes Vierter.